Інтенсивність обстрілів Харкова з території РФ зменшилася – ОВА
Інтенсивність обстрілів Харкова з території РФ зменшилася, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Радіо Свобода.
"Вона зменшилася. Тому що наші Сили оборони працюють у цьому напрямку. Ворогу все важче і важче завдавати ударів по Харкову", – розповів він в ефірі національного телемарафону.
Проте, за його словами, війська РФ продовжують обстрілювати північ Харківщини – прикордонні населені пункти у 10-кілометровій зоні.
Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Обласний центр часто потерпає від атак зенітними ракетами С-300, які, за даними українських військових, противник запускав з територію сусідньої Бєлгородської області РФ.
Харків розташований на відстані близько 30 км від кордону з Росією.
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