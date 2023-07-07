На дахах ЗАЕС росіяни встановили кулеметні гнізда - NYT

Російські війська розмістили кулеметні гнізда на дахах енергоблоків Запорізької атомної електростанції. Про це заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє NYT, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ми знаємо, що на дахах кількох енергоблоків розміщено кулеметні гнізда" , - сказав Котін в ефірі українського телебачення.

Він не надав подальших подробиць.

Кулеметні гнізда – це, як правило, невисокі барикади, часто з мішків із піском, які використовуються для захисту зброї та самих кулеметників.

Котін не сказав, чи були кулемети також розміщені на даху, хоча сама зброя може бути швидко встановлена.

Україна раніше повідомляла, що російські війська створювали оборонні споруди, завозили боєприпаси та встановлювали міни на території станції.

Президент України Володимир Зеленський заявив на початку цього тижня, що російські окупанти, можливо, розмістили вибухівку на дахах деяких будівель електростанції, потенційно готуючись до провокації, де хочуть звинуватити Україну.

У четвер, 6 липня, Котін повідомив, що нові знімки з електростанції "також можуть вказувати на те, що на дахах може бути вибухівка".