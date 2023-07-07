Зеленський: Що таке перемога та кінець війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важливо, щоб перемога у війні настала не для однієї категорії людей, а для всіх, повідомляє Дзеркало тижня.

"Що таке перемога і що таке кінець війни? Це залежить від втрат: Є люди, які втратили будинки, а є люди, які втратили своїх близьких. Дуже хочеться, щоб ця перемога була не для однієї категорії людей, а щоб вона справді була для всіх" , - сказав Зеленський під час брифінгу у Празі.

Він зазначив, що для України важливо не просто закінчити бойові дії, а відновити територіальну цілісність, суверенітет, повернути українців з російського полону та викрадених Росією дітей, а також покарати військові злочини російських вбивць.