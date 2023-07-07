ЗСУ про темпи наступу на Бердянськ та Мелітополь: Створюємо сприятливі умови

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що успіх у наступі на півдні — це не лише просування вперед, повідомляє Ліга.net.

За його словами, у напрямку Мелітополя та Бердянська росіяни ведуть активну оборону та роблять "колосальні зусилля", щоб не допустити просування ударних підрозділів Збройних Сил України.

"Ведуть обстріли всієї лінії фронту, б'ють і по населених пунктах. У відповідь знищуємо ворога далі. Зменшуємо максимально його бойовий потенціал та забезпечення" , — сказав Шершень.

Він зазначив, що ракетники та артилеристи виконали 1247 вогневих завдань за добу — противник втратив 56 людей убитими, 135 пораненими, один окупант потрапив у полон. Знищено 28 одиниць озброєння та техніки.