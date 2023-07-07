У Києві проведуть навчання з національного спротиву
У Києві розпочали запис усіх бажаючих на одноденні безкоштовні навчання з підготовки до національного спротиву. Про це повідомили у КМДА.
За словами заступника директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайла Щербини, заняття проходитимуть у групах та триватимуть 6 годин.
Навчання буде за такими напрямами:
- основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;
- стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;
- захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.
Заняття проводитимуть працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки.
Для зручності пройти підготовку можна у робочі та вихідні дні.
Бажаючі мають заповнити реєстраційну форму. Місце проведення навчання повідомлятиме кожного учасника особисто.