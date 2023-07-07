Столтенберг: Зеленський візьме участь у саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі в рамках започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом, повідомляє Європейська правда.

Про це розповів у п’ятницю на пресконференції напередодні саміту НАТО генсек Єнс Столтенберг.

"Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО. Вона буде платформою для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми всі збираємось як рівні для вирішення безпекових занепокоєнь", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня в литовській столиці.