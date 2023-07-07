Росіяни обстріляли Запоріжжя, поцілили в інфраструктурний об'єкт — ОВА
Російські війська вдень 7 липня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель", — повідомив він.
За даними ОВА, внаслідок обстрілу постраждалих нема. Фахівці ліквідовують наслідки обстрілу.
В ОВА закликали зберігати інформаційну тишу, щоб не коригувати нові обстріли окупантів.