Росіяни обстріляли Запоріжжя, поцілили в інфраструктурний об'єкт — ОВА

Росіяни обстріляли Запоріжжя, поцілили в інфраструктурний об'єкт — ОВА
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Російські війська вдень 7 липня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель", — повідомив він.

За даними ОВА, внаслідок обстрілу постраждалих нема. Фахівці ліквідовують наслідки обстрілу.

В ОВА закликали зберігати інформаційну тишу, щоб не коригувати нові обстріли окупантів.

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