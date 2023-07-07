На Прикарпатті через зливу підтопило села: проводиться евакуація

На Прикарпатті внаслідок негоди в деяких населених пунктах піднявся рівень води. Наразі проводиться евакуація, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України

Станом на зараз відомо, що на Прикарпатті було врятовано 8 осіб, ще 45 осіб було евакуйовано, з них 11 дітей.

Фото: на Прикарпатті залило декілька сіл (t.me/mvs_ukraine)

Наразі встановлено, що внаслідок грозового дощу, підняття рівня води в місцевих потічках відбулось підтоплення 600 дворогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг, а саме: