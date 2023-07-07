Зеленський застеріг НАТО через відсутність рішення щодо членства Швеції та України

Президент Володимир Зеленський застеріг від розколу в Північноатлантичному альянсі через відсутність рішення щодо членства Швеції та членства України, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Братиславі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Коментуючи очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі, президент сказав, що розраховує на виявлення єдності Альянсу, оскільки "в єдності є сила НАТО, ця сила розповсюджується на впевненість суспільств, на всіх союзників Альянсу".

"І, я вважаю, те, що поки не вирішене питання щодо Швеції і сигналу України щодо запрошення – я вважаю, в цьому мало єдності, і це загроза міцності Альянсу. І тому ми очікуємо саме позитивних результатів або хоч якихось кроків для наближення цього позитиву. Це дуже важливо для безпеки всього світу" , – прокоментував він.

Голова держави додав, що єдність НАТО впливає і на ситуацію "з агресором – з Російською Федерацією".

"Тому що Росія дуже розраховує, щоби світ показав слабкість і роз’єднаність в Альянсі. І цього не можна допустити" , – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, в п'ятницю генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. Водночас він не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.