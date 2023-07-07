Таврійський напрямок: Сили оборони мають успіх, знищили 28 одиниць техніки

Українські військові за останню добу ліквідували майже дві роти російських окупантів та знищили 28 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.

"На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій" , — написав Тарнавський.

Протягом доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1247 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Також було знищено склад боєприпасів росіян.

Окрім того, українські бійці знищили 28 одиниць військової техніки окупантів, зокрема:

6 танків;

5 ББМ;

4 гармати Д-30;

самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона";

3 БПЛА "Орлан-10";

самохідна артилерійська установка "Акація";

комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М";

станція РЕБ;

автомобільна техніка.