Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли інженерна броньована машина DACHS і мостоукладальник BEAVER, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні уряду Німеччини.
До списку допомоги увійшли:
- 1 міст для мостоукладача BEAVER;
- 1 інженерна броньована машина DACHS;
- 1 мостоукладач BEAVER;
- 3 радіоглушники;
- 2 датчики і глушники для захисту від дронів;
- 6 тягачів 8x8 HX81;
- 3 напівпричепи.
Нагадаємо, у четвер, 6 липня, Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійде, зокрема, зенітне озброєння.