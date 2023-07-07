Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Фото: Рixabay

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли інженерна броньована машина DACHS і мостоукладальник BEAVER, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні уряду Німеччини.

До списку допомоги увійшли:

  • 1 міст для мостоукладача BEAVER;
  • 1 інженерна броньована машина DACHS;
  • 1 мостоукладач BEAVER;
  • 3 радіоглушники;
  • 2 датчики і глушники для захисту від дронів;
  • 6 тягачів 8x8 HX81;
  • 3 напівпричепи.

Нагадаємо, у четвер, 6 липня, Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійде, зокрема, зенітне озброєння.

Новини

Популярні теми форуму

analytics