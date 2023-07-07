Кабмін: Виплати постраждалим від підриву ГЕС зможуть отримати і переселенці

Виплати постраждалим від підтоплення здійснюватимуться незалежно від того, чи отримує особа виплати ВПО, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Рішення про доступні виплати для всіх постраждалих було сьогодні ухвалено на засіданні Уряду. Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень від держави особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

Нагадаємо, що раніше права на отримання такої допомоги не мали особи, які станом на 5 червня 2023 року були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Відтепер грошову допомогу від держави отримають всі громадяни, які на момент Каховської катастрофи проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.

Отримання компенсації

Внаслідок підриву Каховської ГЕС постраждало багато приватних будинків, сільських господарств, підприємств тощо. До зони затоплення потрапило відразу 46 населених пунктів. Разом із тим велика кількість мешканців залишилася без власного дому та речей першої потреби.

Крім того, Кабінет міністрів запровадив виплату одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської ГЕС у розмірі 5000 гривень на одну особу.

Кошти будуть виплачуватися у 2023 році Миколаївською та Херсонською обласними військовими адміністраціями.