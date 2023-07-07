МВФ додав ще 4 структурних маяки у програму EFF для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив оновлений Меморандум після першого перегляду програми розширеного фінансування України EFF, додавши 4 структурні маяки, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у документі, оприлюдненому МВФ у п'ятницю.

Так, до кінця вересня 2023 року Україна має відновити статті Бюджетного кодексу про середньострокове бюджетне планування для підготовки бюджету на 2024 рік.

Крім цього, у Фонді очікують, що до кінця вересня Україна розробить "концептуальну записку" щодо програми "5-7-9" з пропозиціями щодо орієнтації на малі та середні підприємства "шляхом поетапного виключення з програми великих компаній, посиленнямоніторингу та підтримання належних гарантій".

Ще один структурний маяк - до кінця жовтня Мінфін разом із Податковою та Митницею мають підготувати плани дій, включаючи короткострокові та середньострокові заходи, які охоплюють ключові сфери реформ.

Як підкреслили в МВФ, Вже визначено три напрями реформування для зменшення корупційних ризиків:

реформа кадрової та компенсаційної політики;

покращення оперативного управління митницею з центрального апарату;

перенесення верифікації/перевірки митних документів з пунктів перетину кордону до внутрішніх офісів.

Також структурний маяк стосується "Оператора ГТС України" - до кінця жовтня 2023 року Україна зобов'язалась обрати та призначити наглядову раду для "Оператора ГТС". При цьому до кінця липня має завершитись передача акцій ОГТСУ безпосередньо Міністерству енергетики та ухвалення нового статуту компанії.

Крім цього, МВФ включив повторно два маяки, які Україна мала виконати до першого перегляду програми: ухвалити законопроєкт про податкові зміни та адміністрування (законопроєкт №8401), новий дедлайн - кінець липня; та оновити і опублікувати Середньострокову стратегію управління боргом, новий дедлайн - кінець жовтня.

При цьому у МВФ відзначили, що Україна вже виконала 5 пунктів.