Після Братислави Зеленський прилетів до Туреччини на зустріч з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в п'ятницю, 7 липня, прибув до Туреччини для переговорів із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Зеленського у Telegram.

Український лідер проведе з Ердоганом переговори щодо "формули миру", саміту НАТО, гарантій безпеки та "зернової угоди".

Також у фокусі – відбудова України й "оборонні контракти між нашими підприємствами".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину для зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом, після чого турецький лідер може поговорити із главою Кремля Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у четвер, 6 липня, Володимир Зеленський був з візитом у Болгарії, після чого вирушив до Праги та Братислави.