Міноборони Британії відправить Україні партію спеціальних пожежних машин

Велика Британія поставить Україні 17 спеціалізованих пожежних машин. Вони підвищать здатність країни захищати свою інфраструктуру, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра оборони Британії Бена Воллеса, яку приводить The Independent.

За повідомленням Міністерства оборони, найближчими тижнями мають прибути машини швидкого реагування та основні пінні машини, надані Королівськими військово-повітряними силами і Пожежно-рятувальною службою оборони та урядом Уельсу.

Українська військова протипожежна служба вже провела тижневі навчання в Королівських ВПС Віттерінг на цій техніці.

Чим вони корисні

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що ці машини підвищать здатність країни захищати свою інфраструктуру в умовах проведеної Кремлем кампанії ракетних і безпілотних атак.

Їх доправили з різних куточків Великої Британії на військову базу в Кембриджширі, де персонал оглядає і готує їх перед відправленням в Україну.

Допомагати планують і в майбутньому

Головний пожежний офіцер Міністерства оборони Сім Некс сказав, що родина пожежно-рятувальних служб Міністерства оборони дуже пишається підтримкою фахівців, яку спеціальні служби змогли надати.

"Ми впевнені, що надане на сьогодні обладнання та пов'язане з ним навчання безпосередньо підвищать можливості пожежогасіння, оскільки ми розглядаємо додаткові можливості для підтримки української військової пожежної служби в майбутньому" , - заявив Некс.

Допомога від Британії

Нещодавно Британія оголосила про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 3 млрд доларів впродовж наступних трьох років.

Також уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони.