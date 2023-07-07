Лубінець: Україна повернула тіла українських військових, вбитих росіянами у Оленівці

В Україну вдалося повернути тіла українських військових, які загинули через теракт окупантів в Оленівці, наразі проходить аналіз ДНК для ідентифікації, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

"Україні вдалося повернути тіла українських захисників. Більшість із них – ідентифіковані… Наразі проходить аналіз ДНК, рідні відповідними органами поінформовані" , — зазначив він.

Лубінець додав, що українці, які загинули в Оленівці, мали офіційний статус військовополонених. Вони були верифіковані МКЧХ.

Омбудсмен також розповів, що після теракту вперше спілкувався з російською уповноваженою Тетяною Москальковою і запропонував допустити в Оленівку міжнародних експертів.

Спочатку російська сторона погодилась, але потім з'явилися інформація, що росіяни терміново прибирають барак, в якому утримували українських військовополонених і де росіяни влаштували вибух, щось упорядковують, проводять "ремонтні роботи".

В результаті на місце злочину так і нікого не допустили.

Крім того Місія ООН зі встановлення фактів про теракт в окупованій Оленівці жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії: "Місію закрили, а я з ними навіть не зустрівся. На мій погляд, не зустрівся через їхнє небажання реально чимось займатися".

За словами Лубінця, упродовж усього часу роботи місії — 5 місяців, він неодноразово намагався зустрітися з її учасниками онлайн чи офлайн.

Зокрема, він висловлював готовність їхати у Нью-Йорк, щоб передати ті матеріали, які є в української сторони, а це експертний аналіз фото, відеоматеріалів, які оприлюднювали росіяни: "На наш погляд, на погляд експертів, не тільки українських, які брали в цьому участь, це був заряд, встановлений всередині цього бараку, який дає дуже високу температуру".

Однак, за його словами, місію закрили: "Про це повідомив речник Гутерреша на пресконференції, і на пряме запитання журналістів: Ви прийняли рішення закрити цю місію через те, що РФ не допустила представників місії до Оленівки? Відповідь була: "Ми це не коментуємо".

Нагадаємо, вранці 29 липня 2022 року російські пропагандистські ЗМІ заявили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені з "Азовсталі". Окупанти звинуватили в обстрілі ЗСУ. У Міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm заявили, що Росія в Оленівці могла застосувати термобаричну зброю — військовополонених "азовців" спалили уві сні.

За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення. Україна вимагає від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста провести інспекцію колонії.

Місія ООН із розслідування теракту не змогла вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці Донецької області, оскільки не отримала гарантій безпеки для її учасників.

6 січня 2023 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію, створену для розслідування вбивства українських військовополонених у Оленівці на Донеччині.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що рішення ООН про розпуск місії з розслідування теракту в Оленівці є черговою демонстрацією посередницько-нейтральної позиції цієї Організації.