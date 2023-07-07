КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Київська міська військова адміністрація вирішила тимчасово не сповіщати про повітряну тривогу у Києві через проблеми з "екстреними оповіщеннями", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє КМВА.
"Київська міська військова адміністрація тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог в столиці через проблеми з "екстреними оповіщеннями".
В адміністрації закликали слідкувати за повідомленнями про тривоги в додатку "Київ Цифровий".