Резніков показав шведські БМП, які прибули в Україну
Міністр оборони Олексій Резніков поділився відео із шведськими бойовими машинами Stridsfordon 90, які прибули в Україну, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив міністр оборони в Twitter.
"Strf 90 вже прибули в Україну і готові до бою. Найкращі машини для найкращих солдатів.
Наші спільні кольори - синій і жовтий. Наші спільні цінності - свобода і демократія. Наші спільні цілі - перемога та справедливість".
Резніков також подякував міністру оборони Швеції Полю Джонсону та всім шведам за ці БМП.
У січні Швеція оголосила, що передасть Україні близько 50 бойових машин CV 90. Їхнє передання схвалив парламент країни у війському пакеті, схваленому в лютому.