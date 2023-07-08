ОВА: Ворог вночі вдарив по Кривому Розі, є пошкодження та постраждалий
Вночі 8 липня російські безпілотники завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, ворог поцілив у сільськогосподарське підприємство, постраждав чоловік, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
"Вночі ворог вдарив по Кривому Рогу. Застосував безпілотники. Поцілив по сільськогосподарському підприємству.
Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники його приборкали.
Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки".
За інформацією голови ОВА, внаслідок ворожої атаки постраждав 26-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Лисак додав, що наразі триває обстеження території "прильоту".
Нагадаємо:
Повітряні сили ЗСУ вночі 8 липня попереджали про загрозу застосування російськими загарбниками ударних безпілотників на території Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Херсонської і Дніпропетровської областей.