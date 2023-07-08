Генштаб: В Україні знищені ще понад 600 росіян та 16 артсистем
Українські захисники знищили за добу 630 російських військових, 4 танки та 16 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4074 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од,
- артилерійських систем – 4346 (+16) од,
- РСЗВ – 661 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 410 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 619 (+7).
Дані уточнюються.