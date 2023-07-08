Зеленський приїхав на Зміїний у 500-й день повномасштабної війни
Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на 500й день повномасштабної війни, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Зеленський у Facebook.
"500 днів повномасштабної війни.
Зміїний. Вільний острів вільної України.
Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни.
Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі!".
Разом із президентом та військовими на острів приїхали очільник військової розвідки Кирило Буданов та глава ОП Андрій Єрмак.