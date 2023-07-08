Залужному виповнилося 50 років: що відомо про "залізного генерала"

Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному сьогодні виповнилося 50 років. За час повномасштабної війни він став символом стійкості і мужності, а також руйнівником міфів про військову могутність Росії та "другу армію світу", повідомляє РБК-Україна.

Сайт нагадує головні факти про Залужного та чому його називають "залізним генералом".

Хотів бути військовим з дитинства

Валерій Залужний родом із Новоград-Волинського Житомирської області. Його батьки були військовими, в одному з інтерв'ю він розповідав, що його дитинство пройшло у ганрнізонах.

З ранніх років Залужний мріяв стати військовим, але не думав, що дослужиться до генерала. Він закінчив школу та машинобудівний технікум у Новограді-Волинському. Подальше навчання проходило вже у військовій сфері.

Перший Головком без служби у радянській армії

Залужний здобув спеціальну військову освіту та розпочав службу у лавах Збройних сил вже у незалежній Україні, на відміну від багатьох українських воєначальників.

У 1997 році він закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. За наступні 8 років пройшов шлях від командира взводу та роти до командира батальйону.

Фото: Валерій Залужний - перший головнокомандувач ЗСУ, який не служив у СРСР (facebook.com/CinCAFU)

Другу освіту здобув у Національній академії оборони. Закінчив її у 2007 році із золотою медаллю за вивчення застосування механізованих танкових з'єднань.

З 2007 по 2009 рік був начальником штабу - першим заступником командира 24 окремої механізованої бригади 13 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ (Львівська область). З 2009 по 2012 командував 51 окремою механізованою бригадою.

У 2014 році Валерій Залужний став найкращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки Національного університету оборони України ім. Черняховського. Був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

Він також має диплом магістра міжнародних відносин Острозької академії.

Бойовий офіцер

Як і для всіх українських військовослужбовців, війна з Росією для Залужного розпочалася у 2014 році. У липні його призначили заступником командира сектору "С" на Донеччині. Командував батальйоном у боях під Дебальцевим.

Керував майже всіма створеними на Донбасі військовими формуваннями. У 2018-2019 рр. був першим заступником командувача Об'єднаних Сил - начальником штабу ООС.

У військовій біографії Залужного - керівництво всіма оперативними командуваннями Сухопутних військ ЗСУ:

ОК "Схід" - начальник управління бойової підготовки - заступник командувача військ з бойової підготовки (2015-2016);

ОК "Південь" - заступник командувача військ (2016-2017);

ОК "Захід" - начальник штабу - перший замкомандувача (2017-2018);

ОК "Північ" - командувач військ (2019-2021).

Фото: Валерій Залужний воює проти Росії з 2014 року (facebook.com/vzaluznyj)

У серпні 2017 року Залужний отримав звання генерал-майора, проте продовжив службу на передовій. Через 4 роки став генерал-лейтенантом, а 4 березня 2022 року указом президента йому було присвоєно звання генерала ЗСУ (вище військове звання).

З 27 липня 2021 року Валерій Залужний - головнокомандувач Збройних сил України.

Реформатор

Після призначення головнокомандувачем ЗСУ Валерій Залужний назвав своєю метою трансформацію українських збройних сил відповідно до стандартів НАТО. А одним із головних пріоритетів у цьому - зміну ставлення до підлеглих.

"Зміни мають відбутися, перш за все, у світогляді та ставленні до людей. Я хотів би, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом усієї моєї служби" , - говорив Залужний офіцерам влітку 2021 року.

Він упевнений, що нове покоління офіцерів за 5 років зможе повністю змінити армію.

"Це не цапи-відбувайли, як, наприклад, у російській армії, а реальні помічники, які за певним функціоналом скоро підмінять офіцерів. Ми вже почали цей рух, і зворотного шляху немає" , - зазначив він.

Залужний підтримує сучасні підходи у бойовій підготовці. Будучи командувачем ОК "Північ" він казав, що доповіді біля карти та написання бойових наказів вже зжили себе.

Залужний у 2021 році особисто командував навчаннями на Рівненщині, коли українська армія тільки-но починала вивчати безпілотники Bayraktar та протитанкові ракетні комплекси Javelin, які успішно застосовуються в боях з російськими окупантами.

Залужний про війну

Залужний попереджав про високу загрозу повномасштабної агресії РФ ще восени 2021 року. Через кілька днів після російського вторгнення генерал оголосив, що плани ворога на бліцкриг та зміну влади зірвані.

Фото: Валерій Залужний попереджав про загрозу вторгнення РФ ще восени 2021 року (facebook.com/GeneralStaff)

Після того, як восени 2022 року в Росії оголосили першу мобілізацію, Залужний запевнив, що це не вплине на нашу готовність боротися за свою свободу.

"ЗСУ знищать усіх, хто прийде зі зброєю в Україну, незважаючи на те, чи добровільно вони тут опинилися, чи через мобілізацію" , - відреагував він на рішення російського диктатора Володимира Путіна.

При цьому Залужний раніше говорив, що перемога України навряд чи надовго убезпечить нашу країну. На його думку, вона дасть перепочинок та час для підготовки до наступної війни з Росією.

Взагалі інтерв'ю з ним з'являються не часто, але буквально в кожному з них генерал видає "видає базу", озвучуючи ключові принципи в протистоянні з Росією.

У грудні 2022 року він розповідав The Economist, що досвід попередніх років підготував Україну до повномасштабного вторгнення.

"І найважливіший досвід, який у нас був і який ми практикуємо майже як релігію - це те, що росіян та будь-яких інших ворогів треба вбивати. Тільки вбивати. І не боятися, найголовніше, цього робити. І це те, що ми робимо", - казав він.

Своїм особистим опонентом він називав начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Залужний вважає, що це сильний, підступний і непередбачуваний ворог, але українські військові заради перемоги мають шанувати його.

У річницю великого вторгнення Залужний окреслив контури майбутньої перемоги. За його словами, це однозначно звільнення всієї окупованої території, але лише цього замало. Генерал вважає, що Україна має зробити все, щоби такого більше не повторилося. Для цього необхідно мати надсучасну та боєздатну армію, яка відіб'є у Росії бажання напасти знову.

У свіжому інтерв'ю The Washington Post він не приховував, що роздратований заявами про повільний контрнаступ. І нагадав, що це не шоу, а без повного забезпечення необхідною зброєю успіхи на полі бою неможливі. За півроку раніше український генерал запевнив, що знає, як перемогти Росію, але для цього потрібні танки, артилерія та бронетехніка. У червні 2023 року до формули успіху він додав літаки західного зразка.

Цікаві факти про Залужне

У Залужного дві доньки. Старша служить у Київському гарнізоні, молодша -- навчається у медичному університеті.

Звання "залізного генерала" стало популярним після публікації статті Politico, в якій його назвали таким не лише через співзвучність із прізвищем українською мовою, а й через його принциповість і незламність у протистоянні Росії.

У статті йшлося про те, що головнокомандувач ЗСУ увійде до української військової науки як історична постать, хоча він і прагне уникнути популярності.

Валерій Залужний разом із президентом України Володимиром Зеленським увійшли до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією Time у категорії "Лідери". Авторитетний журнал навіть помістив його на обкладинку.

Фото: обкладинка журналу Time із Валерієм Залужним від вересня 2022 року (twitter.com/TIME)

В інтерв'ю виданню він розповів про підготовку до вторгнення російських військ, і як ухвалював рішення перемістити техніку, щоб збити ворога з пантелику.