У суботу окупанти обстріляли Лиман: щонайменше 6 жертв

У суботу окупанти обстріляли Лиман: щонайменше 6 жертв
Фото: ОВА

Вранці суботи росіяни обстріляли з РСЗВ Лиман Донецької області: загинуло щонайменше 6 людей, 5 отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Павло Кириленко в Telegram.

"Щонайменше 6 людей загинули і 5 поранені внаслідок обстрілу російськими терористичними військами Лимана.
Близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю".
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Кириленко повідомив, що на місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.

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