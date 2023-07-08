У суботу окупанти обстріляли Лиман: щонайменше 6 жертв
Вранці суботи росіяни обстріляли з РСЗВ Лиман Донецької області: загинуло щонайменше 6 людей, 5 отримали поранення, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова ОВА Павло Кириленко в Telegram.
"Щонайменше 6 людей загинули і 5 поранені внаслідок обстрілу російськими терористичними військами Лимана.
Близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю".
Кириленко повідомив, що на місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.