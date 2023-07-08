Уночі ворог атакував іранськими ударними дронами: ЗСУ знищили 5
Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити, повідомляє Ділова столиця.
Уночі 8 липня 2023 року ворог атакував іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край), інформують в ППС.
В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА.
Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити. "Шахеди" влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо без жертв.