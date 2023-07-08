Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування

Понад половина громадян Німеччини висловлюється на підтримку членства України в Північноатлантичному Альянсі, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчить опитування YouGov на замовлення інформагентства DPA.

Згідно з опитуванням, 42% громадян Німеччини виступають за членство України в НАТО, але вже після закінчення російської агресії, тоді як 13% підтримують негайне членство Києва, поки тривають бойові дії.

При цьому 29% респондентів – принципово проти приєднання України до Альянсу.

Водночас більшість німців – 58% – висловились на підтримку негайних переговорів між Україною та Росією з метою припинення війни. Проти такого сценарію 26% опитаних, ще 16% не визначились із відповіддю.

Як відомо, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт Північноатлантичного Альянсу, під час якого зокрема обговорюватимуть і перспективу членства України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. Водночас він не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України.