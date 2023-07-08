Зеленський підписав укази про присвоєння звання Героя України 49 військовим
Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Героя України 49 військовослужбовцям Збройних сил, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорять відповідні укази президента.
Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
- Чобану Миколі Івановичу - молодшому лейтенанту;
- Хижняку Олексію Леонідовичу - капітану (посмертно);
- Харченку Сергію Миколайовичу - старшому лейтенанту;
- Сороці Андрію Віталійовичу - старшому лейтенанту (посмертно);
- Сімоновій Ользі Сергіївні - старшому сержанту (посмертно);
- Сові-Лісовцю Володимиру Олександровичу - сержанту (посмертно);
- Самофалу Денису Вікторовичу - лейтенанту (посмертно);
- Мурашку Данилу Геннадійовичу - майору (посмертно);
- Сафонову Даніїлу Юрійовичу - лейтенанту поліції (посмертно);
- Махачеку Олександру Ярославовичу - полковнику (посмертно);
- Примаченку Володимиру Васильовичу - старшому сержанту (посмертно);
- Олійнику Ярославу Олеговичу - солдату (посмертно);
- Лєщєнкову Івану Геннадійовичу - капітану (посмертно);
- Ковальчуку Юрію Олександровичу - солдату (посмертно);
- Дудченку Володимиру Володимировичу - головному сержанту (посмертно);
- Канюку Юрію Ігоровичу - старшому лейтенанту (посмертно);
- Дереху Віталію Мирославовичу - молодшому сержанту (посмертно);
- Благовісному Вадиму Андрійовичу - підполковнику (посмертно);
- Барчуку Володимиру Васильовичу - капітану (посмертно);
- Щоголеву Івану Євгеновичу - молодшому сержанту (посмертно);
- Скворцову Владиславу Юрійовичу - старшому лейтенанту (посмертно);
- Реуцькому Михайлу Івановичу - сержанту (посмертно);
- Макаревичу Миколі Миколайовичу - лейтенанту (посмертно);
- Лисенкову Вадиму Миколайовичу - молодшому сержанту (посмертно);
- Лабунському Денису Богдановичу - сержанту (посмертно);
- Калагурському Богдану Петровичу - капітану (посмертно);
- Довгуну Тарасу Сергійовичу - солдату (посмертно);
- Горбаню Владиславу Вячеславовичу - капітану (посмертно);
- Янишину Миколі Олександровичу - головному сержанту (посмертно);
- Чабаненку Михайлу Анатолійовичу - старшому сержанту (посмертно);
- Храпку Євгену Вікторовичу - сержанту (посмертно);
- Сучкову Сергію Веніаміновичу - старшому лейтенанту (посмертно);
- Стельмаху Володимиру Володимировичу - старшому лейтенанту (посмертно);
- Романченку Дмитру Юрійовичу - капітану (посмертно);
- Романову Олександру Олеговичу - молодшому сержанту (посмертно);
- Миршавому Олексію Вікторовичу - молодшому сержанту (посмертно);
- Марачку Кирилу Сергійовичу - головному сержанту (посмертно);
- Лисенку Євгену Вадимовичу - майору (посмертно);
- Леунову Олександру Володимировичу - старшому сержанту (посмертно);
- Королю Сергію Володимировичу - капітану (посмертно);
- Колесніченку Ігорю Андрійовичу - сержанту (посмертно);
- Климчуку Валентину Васильовичу - старшому солдату (посмертно);
- Камардіну Едуарду Руслановичу - капітану (посмертно);
- Вербицькому Сергію Сергійовичу - майору;
- Бутусіну Роману Олеговичу - солдату (посмертно);
- Бутусіну Леоніду Олеговичу - солдату (посмертно);
- Божку Сергію Віталійовичу - старшому солдату (посмертно);
- Блищику Вадиму Адамовичу - молодшому лейтенанту (посмертно);
- Алексапольському Святославу Миколайовичу - молодшому сержанту (посмертно).