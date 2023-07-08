Українські льотчики оригінально привітали Залужного з ювілеєм

Українські льотчики підписали американську керовану авіабомбу JDAM-ER з побажанням загибелі російським окупантам до дня народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

"Наші хоробрі пілоти вирішили оригінально привітати Головнокомандувача ЗСУ з 50-річчям на тлі американської керованої авіабомби JDAM-ER!

Що ж, я тільки ЗА: "мертва рYсня" – справді найкращий подарунок".

За даними УП, ракету підписав льотчик винищувача перед бойовим вильотом.

Чи дійшла "посилка" до адресата, в Повітряних силах УП не уточнили, але додали, що "Джейдами", на відміну від російських КАБів летять "Точно в ціль!".

Нагадаємо:

8 липня - 500 день героїчного протистояння українського війська і народу російським окупантам у повномасштабній війні. Цього дня Залужному виповнилося 50 років.