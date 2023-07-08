ЗМІ: Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО

У Києві занепокоєні повідомленнями про зустрічі колишніх американських посадовців із міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим, остерігаючись, що це може свідчити про послаблення підтримки України з боку США, повідомляє Європейська правда.

Про це представник української влади сказав у коментарі NBC News.

Неназваний український посадовець заявив, що Київ "уважно стежить за публікаціями й коментарями щодо таємної зустрічі", а також повідомленнями про те, що "подібні кулуарні консультації між громадянами США та Росії відбувалися і в інших частинах світу".

"Враховуючи час появи цих матеріалів у ЗМІ напередодні Вільнюського саміту, виникає питання, чи не пов'язана якимось чином жорстка позиція Вашингтона щодо запрошення України до НАТО з цими кулуарними консультаціями" , – йдеться в заяві.

Джерела "Європейської правди" підтверджують, що в української влади справді існує така занепокоєність.

Напередодні телеканал NBC News повідомив, що група колишніх високопосадовців американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у квітні цього року, аби "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні".

За даними ЗМІ, учасники переговорів поінформували про їхній зміст адміністрацію президента США Джо Байдена. Але та пізніше заявила, що не санкціонувала такі таємні зустрічі й не підтримувала їх.