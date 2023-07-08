Зеленський представив новопризначених командувачів у Збройних Силах

Зеленський представив новопризначених командувачів у Збройних Силах

Усі шість нових військові керівники мають бойовий досвід, повідомляє Ділова столиця.

Президент Володимир Зеленський представив новопризначених командувачів у Збройних Силах України.

Командувач Повітряних Сил – генерал-майор Микола Олещук (на посаді від 2021).

Командувач Десантно-штурмових військ – полковник Максим Миргородський.

Командувач оперативного командування "Південь" – генерал-майор Андрій Ковальчук.

Командувач оперативного командування "Схід" – генерал-майор Олег Мікац.

Командувач оперативного командування "Захід" – полковник Сергій Літвінов.

Заступник начальника Генерального штабу – полковник Володимир Коваль.

"Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід", – наголосив Президент.

Новини

Популярні теми форуму

analytics