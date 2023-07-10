Зеленський: Путін захоче переговорів, коли ЗСУ будуть під Кримом
Президент Володимир Зеленський назвав логічною риторикою заяви про те, що президент РФ Володимир Путін буде змушений шукати діалогу, коли українські війська будуть на адмінмежі з окупованим Кримом, повідомляє Українська правда.
Про це Зеленський заявив у інтерв’ю ABC News, коментуючи повідомлення The Washington Post щодо таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса в червні
ABC News зазначає, що Зеленський не заперечив повідомлення The Washington Post про те, що під час нещодавнього візиту Бернса до Києва українські посадовці повідомили йому, що метою контрнаступу є наблизитися до адмінмежі з Кримом, а потім примусити президента Росії Володимира Путіна до переговорів.
Відповідаючи на запитання, чи це "можливо", Зеленський сказав:
"Ну, це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим українським півостровом Крим, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений".
Президент також сказав, що не відчуває "жодного тиску" з боку західних союзників, щоб український контрнаступ відбувався швидше.
"Сьогодні ініціатива на нашому боці. Ми просуваємося вперед, хоча і не так швидко [як хотілося б]. Але ми просуваємося", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що "війна повинна закінчитися справедливістю і миром, відновленням нашої територіальної цілісності".
"Чому? Тому що закінчення гарячої фази війни і заморожування конфлікту не означатиме закінчення війни", - сказав він.
Раніше видання The Washington Post з посиланням на джерела наприкінці червня повідомляло, що під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса українська влада розкрила йому стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року.
Як твердять джерела, в приватних розмовах військові планувальники в Києві передали Бернсу впевненість у тому, що їхня мета - відвоювати значну територію до осені; перемістити артилерію і ракетні системи до кордону з контрольованим Росією Кримом; просунутися далі на схід України, а потім розпочати переговори з Москвою.
Після цього Зеленський наголошував, що Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни лише тоді, коли вийде на кордони 1991 року і що "мир" без Криму Зеленський не вважатиме "перемогою".