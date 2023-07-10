Зеленський про саміт НАТО: Не хочу їхати до задля розваги

Президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче їхати на саміт НАТО у Вільнюсі "задля розваги" й очікує, що Україна отримає запрошення до Альянсу й гарантії безпеки на період, поки вона не є членом НАТО, повідомляє Українська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

Президент підкреслив, що саміт НАТО дуже важливий, і "це справа політичної волі – знайти потрібні формулювання й запросити Україну".

"Це буде важливий меседж – що НАТО не боїться Росії. Україна має отримати чіткі безпекові гарантії, доки вона не в НАТО. Це дуже важливо. Тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс. Інакше це чергова політика" , - сказав Зеленський.

На репліку ведучої: "Звучить так, що ви навряд чи поїдете" президент посміхнувся і відповів: "Чому? Я думаю, що ми зробимо багато роботи".