Байден обговорив з Ердоганом питання України та Швеції в НАТО

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом напередодні саміту НАТО, під час якого обговорив питання України в Північноатлантичному альянсі та членства Швеції у блоці, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Два президенти також обговорили постачання винищувачів F-16, процес повноправного членства Туреччини до ЄС.

Лідери домовилися провести особисту зустріч у Вільнюсі, де 11-12 липня пройде саміт НАТО, та детально обговорити двосторонні відносини Туреччини та США та регіональні питання, йдеться у релізі турецького Управління зв'язку.

Під час спілкування з Байденом Ердоган заявив, що Швеція зробила деякі кроки у правильному напрямку, внісши зміни до антитерористичного законодавства. При цьому, за словами турецького президента, публічні акції прихильників курдських організацій PKK/PYD/YPG, які Анкара називає терористичними, "зводять нанівець вжиті кроки".

Він зазначив, що неправильно пов'язувати запит Туреччини на F-16 із членством Швеції. Водночас Ердоган подякував американському президенту за підтримку запиту Анкари на дані винищувачі.

Ердоган заявив, що Туреччина "принципова і чесна" щодо членства в ЄС, і хоче, щоб на Вільнюському саміті провідні країни Євросоюзу та керівництво ЄС дали чітку заяву про підтримку членства Туреччини.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року, і її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Анкара блокує вступ країни до Альянсу, оскільки вважає, що Стокгольм нібито приховує курдські групи, які, на думку Туреччини, "є терористами".

Зазначимо, що Швеція очікувала, що зможе стати частиною НАТО до саміту, але цього поки що так і не сталося. При цьому Ердоган наголошував, що він "не відповідатиме очікуванням Швеції".

Тим часом раніше американський президент Джо Байден заявив, що оптимістично налаштований щодо вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.