Штайнмаєр підтримав США у передачі касетних боєприпасів Україні

Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр підтримав рішення США про передачу Україні касетних боєприпасів у рамках допомоги на тлі триваючої військової агресії РФ, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Штайнмаєр водночас назвав правильною позицію Німеччини, яка є учасницею Конвенції щодо касетних боєприпасів. Однак у цій ситуації "вона не повинна ставати на заваді" Штатам.

Також президент ФРН вважає, що уряд країни не повинен "вставати на шляху союзників".

Говорячи про триваючу військову агресію Кремля, Штайнмайєр звернув увагу, що війна в Україні "може завершитися хоч завтра", якщо РФ вишле своїх солдатів назад.

У цьому контексті німецький президент наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку країн-союзників.

"Якщо ж Україна припинить оборонятися, або ми не подбаємо про те, щоб вона залишалася обороноздатною, це стане кінцем України" , - сказав він.

Німеччина серед інших країн є підписантом міжнародної угоди про заборону касетних боєприпасів. Нагадаємо, що загалом на 2022 рік до відповідної Конвенції долучилися 123 країни. При цьому ані США, ані Україна, ані тим більше РФ не є підписантами цього документа.