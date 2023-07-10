Рішення Путіна щодо "Вагнера" ставить його в незручне становище – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни прийшли до висновку, що рішення російського диктатора Володимира Путіна не карати заколотників ПВК "Вагнер" ставить його і підлеглих у незручне становище, повідомляє Українська правда.
В огляді зазначають, що українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 9 липня.
Крім того, аналітики вказують на той факт, що невідомі особи виклали в мережу 9 липня зображення, схоже на статут ПВК "Вагнер".
"Можливо, для того, щоб представити військову компанію як професійну організацію", – припускають аналітики.
Вказується на те, що в документі підтверджено, що основоположними принципами "Вагнера" є боротьба у війні Росії в Україні "на вірній службі президенту Росії Володимиру Путіну" і "російському народу".
На думку фахівців, рішення президента Росії Володимира Путіна не карати групу "Вагнера" і не переслідувати учасників заколоту ставить його самого і його підлеглих у незручне становище.
"Залишається незрозумілим, кому вигідний витік ймовірного установчого документа "Вагнера", оскільки цей документ показує ПВК "Вагнер" професійною і більш привабливою в порівнянні з регулярними російськими збройними силами", – підсумовують в огляді.
Зазначається і те, що "Вагнер" все ще вербує нових членів у Росії, в той час, як Міністерство оборони Росії проводить конкурентну кампанію з вербування бійців "Вагнера" для підписання контрактів з МО РФ.
Аналітики додають: рішення Путіна не розпускати ПВК "Вагнер" – раніше найбільш боєздатну силу Росії – ускладнює для Путіна та російських силовиків розуміння того, як взаємодіяти з "Вагнером", його лідерами і бойовиками.
Ключові висновки ISW за 9 липня:
- WSJ повідомила, що українські сили намагаються послабити російську оборону перед звільненням території, погоджуючись на повільніший темп просування.
- Байден заявив, що Україна не може вступити до НАТО, поки не закінчиться війна Росії в Україні.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 9 липня обговорив зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом рішення Туреччини дозволити звільнення п'яти українських командирів, які брали участь в обороні "Азовсталі" в Маріуполі.
- Російська ультранаціоналістична спільнота продовжує звинувачувати Кремль у тому, що він довірився Туреччині і залишив захисників "Азовсталі" в Туреччині.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної.
- Українські та російські війська продовжили контрнаступальні операції в районі Бахмута.
- Російські та українські війська продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк, і станом на 9 липня російські війська просунулися вперед.
- Українські сили продовжували наступати в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і продовжували контрнаступальні операції на заході Запорізької області.
- За повідомленнями, російські війська продовжували відновлювати раніше затоплені позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.
- Російські джерела звинуватили українські сили в обстрілі мосту через Керченську протоку.
- За повідомленнями, Міністерство оборони Росії приймає найманців "Вагнера" на контрактну службу в Молькіно (Краснодарський край).