За добу РФ втратила в Україні понад 400 військових та 5 танків — Генштаб
За минулу добу в Україні загинули 440 російських військових. Також ЗСУ знищили 5 танків, 7 артилерійських систем та іншу військову техніку противника.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 234480 (+440) осіб ліквідовано,
- танків — 4085 (+7),
- бойових броньованих машин — 7966 (+2),
- артилерійських систем — 4371 (+5),
- РСЗВ — 668 (+0),
- засобів ППО — 414 (+1),
- літаків — 315 (+0),
- гелікоптерів — 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3686 (+1),
- крилатих ракет — 1271 (+0),
- кораблів /катерів — 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6937 (+8),
- спеціальної техніки — 632 (+4).