За добу РФ втратила в Україні понад 400 військових та 5 танків — Генштаб

За добу РФ втратила в Україні понад 400 військових та 5 танків — Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу в Україні загинули 440 російських військових. Також ЗСУ знищили 5 танків, 7 артилерійських систем та іншу військову техніку противника.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 234480 (+440) осіб ліквідовано,
  • танків — 4085 (+7),
  • бойових броньованих машин — 7966 (+2),
  • артилерійських систем — 4371 (+5),
  • РСЗВ — 668 (+0),
  • засобів ППО — 414 (+1),
  • літаків — 315 (+0),
  • гелікоптерів — 309 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3686 (+1),
  • крилатих ракет — 1271 (+0),
  • кораблів /катерів — 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6937 (+8),
  • спеціальної техніки — 632 (+4).

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