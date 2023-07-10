Кадиров заявив, що спецназ "Ахмат" перекинули під Бахмут

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що спецназ "Ахмат" нібито перекинули на Бахмутський напрямок, повідомляє Українська правда.

"Спецназ "АХМАТ" під командуванням Апти Алаудінова перекинуто командуванням спецоперації (так росіяни називають війну проти України − ред.) на складний Бахмутський напрямок. Така рокіровка свідчить про довіру Генштабу та високу боєздатність підрозділу" , — повідомив він.

Він також додав, що нібито спілкувався 9 липня з Алаудіновим про те, як йдуть справи в населеному пункті Кліщіївка, і той нібито надіслав відео, що якраз їде звідти.

Раніше британська розвідка заявляла﻿, що українські сили продовжують успішні наступальні дії в районі міста Бахмут на Донеччині, тоді як російські військові потерпають від низького бойового духу й навряд чи мають резерви, аби утримувати населений пункт.