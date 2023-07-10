Зернову угоду продовжать після переговорів Путіна та Ердогана — РосЗМІ

Очікувані переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом проведуть до продовження угоди щодо зернового коридору, термін дії якої спливає наступного тижня, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Посилаючись на неназване джерело, знайоме з перебігом переговорів, російське агентство "РИА Новости" повідомило, що "станом на сьогодні, оптимізму немає" щодо продовження угоди. Цю позицію Москва неодноразово підтверджувала в останні тижні.

"Наша практика показує, що саме переговори двох лідерів можуть змінити ситуацію, нинішній складний період - не виняток" , - цитує видання джерело.

За його словами, "сьогодні це залишається єдиною надією".

У суботу Ердоган заявив﻿, що наполягає на тому, щоб Росія продовжила зернову угоду, термін дії якої спливає 17 липня, як мінімум на три місяці, і оголосив про візит Путіна в серпні.

Зернова угода, укладена між Росією та Україною за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини у липні 2022 року, була спрямована на запобігання глобальній продовольчій кризі, дозволяючи безпечно експортувати українське зерно з портів Чорного моря.