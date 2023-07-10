Росіяни вдарили авіабомбою по Оріхові, четверо загиблих — Запорізька ОВА

Російські війська вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі. Четверо людей загинули на місці, ще 11 госпіталізували.

Про це повідомив﻿ начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Серед загиблих троє жінок 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік.

Також росіяни здійснили 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці. В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік - йому невідкладно надана медична допомога.

Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів, додав Малашко.