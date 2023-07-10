США не знають, чому Ердоган відпустив командирів "Азовсталі" — Салліван
США не знають мотивації президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у рішенні відпустити в Україну командирів оборони "Азовсталі". Про це заявив радник із національної безпеки американського президента Джейк Салліван, повідомляє Ліга.net.
За його словами, Вашингтон не може описувати мотиви Ердогана, а тому питання про це потрібно ставити особисто турецькому президентові.
Він зазначив, що український народ радісно та емоційно відреагував на повернення командирів оборони Маріуполя.
"Ми не брали участі в цьому і не в змозі, насправді, коментувати, чого Ердоган намагався досягти цим", — заявив Салліван.