Окупанти вночі вдарили ракетою по Миколаєву — Кім

Російські загарбники вночі у понеділок, 10 липня, завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури у Миколаєві, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 10 липня, близько 01:00, місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер-М". Детальна інформація уточнюється", - заявив Кім.

За його словами, 9 липня об 11:43 був зафіксований артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додав Кім.

Згодом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що у місті пошкоджень житлових будинків внаслідок нічного російського ракетного удару не виявили.

"Оглядаємо район, який вночі потрапив під обстріл. Пошкоджень у житлових будинках наразі не виявили. У разі змін - повідомлю", - зазначив мер.