Чому український контрнаступ йде повільно - WSJ

The Wall Street Journal (WSJ) повідомила, що українські сили намагаються пом’якшити оборону Росії перед звільненням території, погоджуючись на повільніші темпи просування, повідомляє Дзеркало тижня.

А також, що українські сили зосереджені на витісненні російських сил з укріплень і мінних полів, глибина яких перевищує 24 км у деяких районах окупованої Росією територі. Про це WSJ заявив підполковник 108-ї бригади територіальної оборони України Олексій Телегін. Зокрема, що російські війська постійно здатні до певних замін, навіть якщо українські сили знищують цілі підрозділи.

У сьогоднішньому звіті Інститут вивчення війни ISW оцінив, що російським силам бракує оперативних резервів. Ймовірно, у заяві Телегіна йдеться про наявні на місці тактичні резерви. Інший командир підрозділу 108-ї бригади територіальної оборони заявив, що нестача бронетехніки ускладнює просування українських сил на добре підготовлені позиції.

Джерела WSJ також назвали відсутність української переваги в повітрі одним із факторів уповільнення українських контрнаступів. ISW продовжує оцінювати, що нинішні темпи українського контрнаступу є відображенням навмисних зусиль зберегти українську бойову міць і відвести російську живу силу та техніку ціною повільнішого територіального просування.