Понад 40 тисяч українців перебувають за кордоном - Гутцайт

Загалом нині за кордоном перебувають понад 40 тисяч українських атлетів. Про це міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів в інтерв'ю виданню RFI, повідомляє Дзеркало тижня.

Міністр зазначив, що йдеться як про тих спортсменів, котрі перебували за кордоном до початку повномасштабного вторгнення, так і про тих, які виїхали через війну.

Вадим Гутцайт зауважив, що спортсменам з Харкова, Херсона чи Маріуполя, наприклад, повертатись вже нема куди. Окупанти знищили тут понад 300 спортивних об’єктів, серед яких палаци спорту, басейни, тренувальні бази тощо. Частину цих об’єктів знищено вщент, а інші непридатні до використання станом на сьогодні.

Очільник Міністерства молоді та спорту висловив вдячність усім національним олімпійським комітетам, що прихистили наших спортсменів та надали їм можливість тренуватись.