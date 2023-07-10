У Білому домі визнали, що знали про неформальні переговори експосадовців із РФ

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США знали про зустрічі колишніх американських посадовців із міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим, повідомляє Європейська правда.

За словами посадовця Білого дому, у Вашингтоні "загалом знали про те, що ці дискусії відбуваються на приватному рівні". Водночас він запевнив, що уряд США не брав участі в переговорах.

"Ми не передавали через них повідомлення. Ми не створювали для них підґрунтя. Ми не заохочували ці дискусії та не породжували їх жодним чином" , – наголосив Кірбі.

Відповідаючи на питання про те, чи не повинна була Україна знати про ці зустрічі, він зауважив, що "немає нічого незвичайного в тому, що люди... або інші приватні особи обговорюють з російськими офіційними особами будь-яке коло питань".

"Президент був непохитний: нічого не буде сказано про Україну, про припинення цієї війни без України за столом переговорів. Тому я можу зрозуміти занепокоєння і стурбованість з цього приводу. Але ще раз хочу запевнити, що уряд США не стоїть за цими переговорами" , – підкреслив Кірбі.

Раніше з'явилася інформація, що у Києві занепокоєні﻿ повідомленнями про зустрічі колишніх американських посадовців із міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим, остерігаючись, що це може свідчити про послаблення підтримки України з боку США.