Генштаб: Скільки територій ЗСУ звільнили в ході контрнаступу

Українські захисники продовжують звільняти території на Мелітопольському, Бердянському і Бахмутському напрямках, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

"У результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи Збройних сил України просунулися на понад один кілометр, а в цілому від початку наступу на цих напрямках на 8,6 кілометра" , - повідомив він.

За словами речника, за минулий тиждень на півдні України було звільнено понад 10 кв. км української землі. Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 кв. км української землі, що співмірно з площею Одеси.

Ковальов зазначив, що на Мелітопольському і Бердянському напрямках тривають заходи з розмінування місцевості.

"На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили від російських загарбників чотири квадратних кілометри землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 квадратних кілометри" , - поінформував речник Генштабу ЗСУ.

Водночас Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському і Мар'їнському напрямках. Тут ворог упродовж минулого тижня 148 разів атакував наші позиції, але успіху не мав.

Також російські окупанти безрезультатно намагаються атакувати на Лиманському і Куп’янському напрямках.

На східному напрямку упродовж тижня відбулося 133 зіткнення. Усі атаки ворога українські військові відбили, повідомив представник Генштабу ЗСУ.