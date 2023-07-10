Британська розвідка назвала причину високої смертності солдатів РФ

Висока смертність серед поранених в Україні російських військових викликана неналежною медичною допомогою. До 50% смертей можна було б запобігти. Про це, з посиланням на Міністерство оборони Великобритані, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається у зведенні, у Росії виникла криза військового медичного забезпечення, оскільки, як у середньому, протягом 17 місяців щодня уражалися близько 400 осіб.

За даними британської розвідки, приплив військових, ймовірно, підірвав нормальне надання деяких російських цивільних медичних послуг, особливо у прикордонних районах поблизу України. Цілком імовірно, що багато спеціалізованих військових шпиталів зарезервовані для поранених офіцерів.

За твердженням начальника навчального відділу бойової медицини роти Калашнікова, цілком імовірно, що до 50% смертей під час бойових дій у Росії можна було б запобігти за допомогою належної першої допомоги.

"Дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута є основною причиною смертельних випадків і ампутацій, яких можна було запобігти" , - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 234 480 одиниць своєї живої сили. Лише за останню добу було ліквідовано 440 російських солдатів.