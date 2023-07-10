Байден прибув до Лондона перед самітом НАТО в Литві

Президент США Джо Байден увечері в неділю, 9 липня, прибув до Лондона, де 10 липня проведе зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком і королем Чарльзом III, повідомляє Deutsche Welle.

Як передбачається, на зустрічі політики обговорюватимуть саміт НАТО, що пройде у Литві 11 і 12 липня, а також війну Росії проти України, зазначив представник глави британського уряду. Ця зустріч політиків стане п'ятою за останні кілька місяців.

Візит Байдена до Великобританії сприяє "подальшому зміцненню тісних відносин між країнами", вказали в Білому домі.

"Оскільки ми стикаємося з новими і безпрецедентними викликами нашій фізичній та економічній безпеці, наші союзи важливіші, ніж будь-коли", - зі свого боку наголосили в канцелярії Сунака.

На порядку денному зустрічі з британським королем - захист клімату

Крім того, Байден 10 липня відвідає Віндзорський замок, де зустрінеться з королем Великобританії Чарльзом III уперше після його сходження на престол. Востаннє лідери двох держав бачилися на церемонії похорону королеви Єлизавети II.

Президент США не був присутній на коронації Чарльза III - делегацію очолювала перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден. Відсутність глави Білого дому ЗМІ пояснювали як своєрідну данину традиціям - американські президенти не відвідували коронації британських монархів з моменту оголошення незалежності США. Однак Байден привітав Карла III і його дружину Каміллу в листі.

Крім того, американський лідер зустрічався з Чарльзом III на полях кліматичного саміту COP26 у Глазго - тоді британський король ще носив титул принца. Очікується, що проблеми клімату стануть однією з центральних тем майбутньої зустрічі у Віндзорі.

Після зустрічей у Лондоні Байден разом із Сунаком мають вирушити до Вільнюса, де 11 і 12 липня проходитиме саміт лідерів країн-членів НАТО. Низка аналітиків у минулому припускала, що на саміті обговорюватимуть вступ України до Північноатлантичного альянсу. Однак у червні глава Білого дому заявив, що для цього Київ має відповідати встановленим критеріям. До ймовірного вступу України до Альянсу Сполучені Штати можуть запропонувати Києву захист, аналогічний тому, який вони надають Ізраїлю, пізніше зазначив американський лідер.

Після саміту в столиці Литви Байдена очікують у Гельсінкі, де відбуватиметься саміт лідерів країн Північної Європи та США. Передбачається, що на зустрічі серед іншого порушать питання безпеки в регіоні.