Конфлікт із китайською владою коштував Джеку Ма $850 мільярдів — ЗМІ

Конфлікт мільярдера Джека Ма з китайським урядом наближається до завершення після майже трьох років - він обійшовся компаніям Ма Ant Group і Alibaba Group Holding у 850 млрд доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

У п'ятницю китайська влада заявила, що завершує розслідування щодо Ant, і компанія, що займається фінансовими технологіями, заплатить штраф у розмірі майже 1 мільярд доларів.

"Розслідування почалося після того, як Ма розкритикував регулювання фінансового сектору Пекіном у 2020 році, що змусило Ant відмовитися від найбільшого в історії первинного публічного розміщення акцій.

Але витрати для Alibaba і Ant не обмежуються штрафами. Після скасування первинного розміщення Ant Group довелося переглянути свою бізнес-модель: згорнути операції в чутливих секторах економіки і відмовитися від конкуренції з держбанками. У результаті оцінка компанії, яка після IPO очікувалася на рівні 315 млрд дол, впала до 78,5 млрд дол" , - пише агентство.

Alibaba також помітно постраждала, опинившись у центрі кампанії китайської з посилення контролю над IT-сектором.

У результаті IT-гігант у березні оголосив про розділ свого бізнесу на шість підрозділів, які самостійно залучатимуть кошти і плануватимуть IPO. За даними FT, план був завчасно схвалений китайськими регуляторами.

Акції Alibaba в п'ятницю підскочили на 8% на новині про завершення розслідування Ant, а її ринкова вартість сягнула 234 млрд дол. Але це на 620 млрд дол менше від пікової вартості компанії 2020 року, додає Bloomberg.

Наразі Ма посідає сьоме місце серед найбагатших китайців у рейтингу Forbes зі статками в 24,3 млрд дол.

"Ма на деякий час зник із публічного поля на тлі тиску на його компанії. Тоді багато хто припустив, що він затриманий або покараний Пекіном за відверту критику влади.