Росія атакувала за добу дев'ять регіонів України — зведення ОВА

За добу російська армія здійснила атаки на дев'ять областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію у регіонах України станом на 9:00 понеділка, 10 липня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області ворог сім разів обстріляв Новгород-Сіверський район з мінометів та артилерії. Пролунали 85 вибухів. Також зафіксовані пуски некерованих авіаційних ракет із гелікоптера.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів, пролунали 72 вибухи. Під вогнем перебували Есманьська, Краснопільська, Хотінська і Шалигінська громади.

Вчора протягом дня росіяни здійснили два мінометні обстріли. Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади.

У Запорізькій області армія РФ у прифронтовому Оріхові вдарила керованими авіабомбами під час видачі гуманітарної допомоги в житловому кварталі. Загинули жінки віком 43, 45 та 47 років і 47-річний чоловік. 11 людей госпіталізували з пораненнями.

За добу ворог здійснив 36 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів із РСЗВ Левадного і Новодарівки, 30 артобстрілів Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Ольгівського, Червоного, Малинівки. У Новоданилівці поранення дістав 65-річний чоловік. Зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.

У Дніпропетровській області вчора ввечері ворог атакував Марганецьку громаду, вночі бив по Нікополю.

У Харківській області на Слобожанському напрямку російські військові з мінометів та артилерії обстріляли Уди Богодухівського району і Вовчанськ Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Колодязного та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ та Кислівка. Внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська пошкоджено багатоквартирний будинок. У селі Колодязне Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

У Луганській області росіяни обстрілюють населені пункти та українські позиції навколо Серебрянського лісництва. Вчора ворог завдав по цій території авіаційних ударів. Під вогонь російської артилерії потрапили Невське та Білогорівка. За добу російська армія здійснила 116 обстрілів Луганщини, випустила 511 снарядів.

У Донецькій області за добу загарбники обстріляли Краматорськ, Часів Яр, Торецьк, Авдіївку, Дружбу, Плещіївку. Пошкоджено 26 об’єктів: 17 житлових будинків (з них 9 багатоквартирних), 5 автомобілів, магазин, гараж, котельню, приміщення Ощадбанку. На Донеччині за добу одна людина була поранена.

Вночі Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику, здійснив удар по об'єкту інфраструктури. Вчора вдень росіяни з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади у Миколаївській області.

У Херсонській області за добу російські війська здійснили 51 обстріл, випустили 328 снарядів, з них по Херсону били тричі з артилерії (8 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 15 населених пунктів. У Бериславі снаряд влучив поблизу лікарні, 45-річний директор медзакладу дістав контузію. Також поранень зазнав 27-річний чоловік. Через обстріл Херсона постраждала 66-річна жінка.

У Тягинці внаслідок детонації російської вибухівки постраждали двоє чоловіків, віком 35 та 27 років. Вони намагалися розібрати вибухонебезпечний предмет.

Всього за добу через російську агресію на Херсонщині 5 людей дістали поранення.