Наєв перевірив оборонні рубежі на півночі України
Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив оборону українських військ на північних рубежах. Вжито додаткових заходів щодо організації оборони в цьому районі, що охоплює три області, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Завершена перевірка наших оборонних спроможностей Північної операційної зони в межах Житомирського, Рівненського та Волинських напрямків", - розповів він.
По словах генерала, адміністраціям та українським військовим визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій.
"Незабаром, загрозливі напрямки будуть більш міцно прикриті відповідними інженерними загородженнями", - зазначив Наєв.
Як зазначив генерал, розпочато тренування наших воїнів у різних ситуаціях, ця робота буде планово тривати й надалі.
"Будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону. Оборона буде зміцнена", - додав він.