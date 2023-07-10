У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ

У Польщі повідомили про затримання ще одного можливого учасника російської агентурної мережі, він є п’ятнадцятим підозрюваним, повідомляє Європейська правда.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали п’ятнадцятого можливого учасника агентурної мережі РФ у рамках великого розслідування, яке веде Люблінський департамент Національного офісу прокурора.

Про затримання оголосив Маріуш Камінський, міністр внутрішніх справ та адміністрації, який також координує роботу спецслужб.

Затриманий – громадянин України і проживав у Польщі з 2019 року. За даними слідства, він збирав дані про критичну інфраструктуру, зокрема військові об’єкти і порти, та за винагороду передавав інформацію представникам російської розвідки.

Чоловікові інкримінують участь в організованій злочинній групі і роботі на іноземну розвідку проти інтересів Польщі.

Його вважають учасником ширшої агентурної мережі, яку викрили кілька місяців тому. За даними ЗМІ, серед іншого її учасники намагалися відстежувати постачання західної зброї в Україну. Слідство допускає, що також вони могли готувати диверсії на території Польщі.